36-летняя звезда "Спеши любить" Мэнди Мур забеременела первенцем

Obozrevatel Люди 09:27, 26.09.2020

Американская актриса, известная своими ролями в фильме "Спеши любить" и сериале "Это мы" Мэнди Мур станет мамой впервые.

Об этом звезда сообщила в Instagram, опубликовав серию черно-белых фотографий с округлившимся животиком.

На фото Мур позирует с мужем музыкантом Тейлором Голдсмитом.

"Маленький Голдсмит придет в этот мир в начале 2021 года", – подписала кадры актриса, таким образом сразу обнародовав и пол малыша.

Мэнди Мур беременна: фото .
Instagram Мэнди Мур.
Мэнди Мур с округлившимся животиком. .
Instagram Мэнди Мур.

К слову, Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит стали встречаться в 2015 году. Через три года звездная пара решила пожениться. Брак для актрисы стал вторым – до этого она в течение шести лет была замужем за музыкантом Райаном Адамсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супермодель Джиджи Хадид впервые стала мамой.

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