36-летняя 'Мисс Мира' родила здоровых близнецов после 14 выкидышей

36-летняя "Мисс Мира 2003", ирландская модель Розанна Дэвисон родила близнецов после 14 выкидышей.

Мальчиков назвали Оскар и Хьюго. Соответствующий снимок с малышами звезда опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

"Наши красивые и здоровые близнецы, Хьюго и Оскар благополучно пришли в этот мир, и наши сердца переполняются любовью. Вот так мы стали семьей из пяти человек, и все наши мечты сбылись", – подписала кадр Дэвисон.

Напомним, Розанна Дэвисон является дочерью популярного исполнителя Криса де Бурга. В 2014 году модель вышла замуж за Уэсли Квирка. Пара долго пыталась завести детей.

Известно, что у "Мисс Мира" проблемы с иммунной системой, отвергающей эмбрионы. Поэтому она перенесла 14 выкидышей и врачи утверждали, что ей сложно будет выносить ребенка. Но все же случилось чудо.

Кроме близнецов супруги также имеют дочь Софию, которую родила суррогатная мать в прошлом году.

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