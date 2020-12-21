36-летняя Анита Луценко сделала признание о рождении второго ребенка

Украинская фитнес-тренер, эксперт по похудению Анита Луценко рассказала, что хотела бы стать мамой во второй раз.

Так, в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL знаменитость отметила, что они с супругом Александром часто обсуждают эту тему. Напомним, что пара воспитывает четырехлетнюю дочь Мию.

"Да, думали конечно о пополнении в семье. Именно между мной и супругом. Мы даже не посвящали в эту тему друзей, дедушек и бабушек, ведь это очень личное", – заявила Луценко.

Анита Луценко с дочерью Мией Instagram Аниты Луценко

Она также рассказала, почему так тщательно скрывает своего супруга от общественности. А также ответила на вопрос, когда же поклонники Аниты Луценко наконец увидят ее вторую половинку. К слову, о муже знаменитости известно немного. Александр избегает публичности, поэтому даже на фото, которые его жена публикует в соцсетях, он не показывает свое лицо.

"В недавнем первом личном интервью Маше Ефросининой как раз много говорили об этом. Ежедневно много поклонников видят нас вместе с супругом на улице, и именно он делает фото, когда кто-то просит сфотографировать", – подытожила она.

Анита Луценко с супругом Александром Instagram Аниты Луценко

О личной жизни Аниты Луценко ничего не было известно до того момента, пока в 2016 году она внезапно не заявила, что беременна. Причем знаменитая будущая мама скрывала свое "интересное положение" до седьмого месяца беременности.

Чуть позже в одном из интервью фитнес-тренер рассказала, что замужем. Она признавалась, что до рождения дочери, они встречались с супругом два года и зовут его Александр.

Анита Луценко Instagram Аниты Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анита Луценко рассказала о смерти бывшего возлюбленного от рака.