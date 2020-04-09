35-летняя звезда Comedy Club Кравец впервые стала мамой

35-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой. Она родила девочку в одной из московских клиник.

Кравец опубликовала трогательный снимок из палаты на своей странице в социальной сети Instagram.

"Здравствуй, наше с Аркадием маленькое большое счастье! Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил все за нас. Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперед, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще все необходимое выдают на месте! В общем, выезжали налегке. "Время-то еще будет!": думали мы. В итоге мы стали родителями чудесной девочки. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаем друг друга. Вообще, то, что произошло, и главное, как — просто фантастика!", - написала Кравец.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская поэтесса Вера Полозкова снова стала мамой. Она родила дочку, которую назвала Ариной.

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