35-летняя Скарлетт Йоханссон в третий раз вышла замуж

35-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за своего возлюбленного Колина Жоста.

Свадьба пары состоялась в Палисейдсе, штат Нью-Йорк. Церемония прошла в кругу семьи, говорится на странице в Instagram организации Meals on Wheels.

"Мы рады сообщить, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились на прошлых выходных на небольшой церемонии со своей семьей и близкими, следуя всем предосторожностям из-за COVID-19", – написали в организации.

Напомним, что актриса помолвлена с Жостом с мая 2019 года. До этого пара встречала два года. Йоханссон вышла замуж третий раз. До этого она была в браке с актером Райаном Рейнльдсом и журналистом Роменом Дориаком.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса Скарлетт Йоханссон сыграет в научно-фантастическом триллере Bride – современном варианте "Невесты Франкенштейна".