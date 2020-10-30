35-летняя Ольга Серябкина тайно вышла замуж: первые фото со свадьбы

Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Избранником артистки стал 32-летний предприниматель и бизнесмен Георгий Начкебия.

Так, церемония бракосочетания пары прошла в узком кругу в маленьком городке в Альпах, недалеко от Вены. Праздничный ужин состоялся в самой Вене. Об этом 35-летняя Серябкина сообщила изданию Vogue.

"Вена – вторая родина мужа, он прожил здесь больше 10 лет. Мы уже приезжали сюда вместе: он показал свои любимые места, и мне тут энергетически очень понравилось... Все получилось так, как мы и планировали, – просто, со вкусом и очень трогательно", – рассказала певица.

Свадьба Ольги Серябкиной и Георгия Начкебии vogue.ru

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия поженились vogue.ru

Церемония бракосочетания пары прошла недалеко от Вены (Австрия) vogue.ru

Отметим, что для свадьбы Серябкина выбрала целых три платья, которые ей шили на заказ такие модные дома, как Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario. Свой образ певица дополнила фатой с вышивкой ручной работы из тонкого кружева и туфлями белого цвета.

Ольга Серябкина тайно вышла замуж vogue.ru

Ольга Серябкина в свадебном платье vogue.ru

Ольга Серябкина позирует в свадебном платье vogue.ru

Что касается жениха, то он был одет в черный костюм: пиджак был от бренда Dior, а брюки – Valentino. Образ он дополнил белой футболкой и кроссовками.

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия vogue.ru

Георгий Начкебия vogue.ru

Также Ольга Серябкина призналась, кто выбирал обручальные кольца для церемонии и от какого они бренда.

"Обручальные кольца выбирал Георгий. Я полностью доверилась его вкусу, и мне очень понравилось, что он остановился на элегантной классике Chopard", – рассказала она.

Обручальные кольца Серябкиной и Начкебии vogue.ru

Отметим, что избранник Серябкиной Начкебия – ее бывший концертный директор, сын грузинского бизнесмена и бывший сотрудник лейбла MALFA Максима Фадеева.

"Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях – от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное", – рассказала певица.

Свадьба Ольги Серябкиной и Георгия Начкебии vogue.ru

Свадьба Ольги Серябкиной и Георгия Начкебии vogue.ru

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия vogue.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.