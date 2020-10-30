35-летняя Ольга Серябкина тайно вышла замуж: первые фото со свадьбы

Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Избранником артистки стал 32-летний концертный директор Георгий Начкеби.

Так, церемония бракосочетания пары прошла в узком кругу в маленьком городке в Альпах, недалеко от Вены. Праздничный ужин состоялся в самой Вене. Об этом 35-летняя Серябкина сообщила изданию Vogue.

"Вена – вторая родина мужа, он прожил здесь больше 10 лет. Мы уже приезжали сюда вместе: он показал свои любимые места, и мне тут энергетически очень понравилось... Все получилось так, как мы и планировали, – просто, со вкусом и очень трогательно", – рассказала певица.

Отметим, что для свадьбы Серябкина выбрала целых три платья, которые ей шили на заказ такие модные дома, как Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario. Свой образ певица дополнила фатой с вышивкой ручной работы из тонкого кружева и туфлями белого цвета.

Что касается жениха, то он был одет в черный костюм: пиджак был от бренда Dior, а брюки – Valentino. Образ он дополнил белой футболкой и кроссовками.

Также Ольга Серябкина призналась, кто выбирал обручальные кольца для церемонии и от какого они бренда.

"Обручальные кольца выбирал Георгий. Я полностью доверилась его вкусу, и мне очень понравилось, что он остановился на элегантной классике Chopard", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.