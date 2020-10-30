35-летняя Ольга Серябкина тайно вышла замуж: первые фото со свадьбы

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
1,7 т.
Свадьба Ольги Серябкиной и Георгия Начкеби

Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Избранником артистки стал 32-летний концертный директор Георгий Начкеби.

Так, церемония бракосочетания пары прошла в узком кругу в маленьком городке в Альпах, недалеко от Вены. Праздничный ужин состоялся в самой Вене. Об этом 35-летняя Серябкина сообщила изданию Vogue.

"Вена – вторая родина мужа, он прожил здесь больше 10 лет. Мы уже приезжали сюда вместе: он показал свои любимые места, и мне тут энергетически очень понравилось... Все получилось так, как мы и планировали, – просто, со вкусом и очень трогательно", – рассказала певица.

Свадьба Ольги Серябкиной и Георгия Начкеби
Ольга Серябкина и Георгий Начкеби поженились
Церемония бракосочетания пары прошла недалеко от Вены (Австрия)

Отметим, что для свадьбы Серябкина выбрала целых три платья, которые ей шили на заказ такие модные дома, как Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario. Свой образ певица дополнила фатой с вышивкой ручной работы из тонкого кружева и туфлями белого цвета.

Ольга Серябкина тайно вышла замуж
Ольга Серябкина в свадебном платье
Ольга Серябкина позирует в свадебном платье

Что касается жениха, то он был одет в черный костюм: пиджак был от бренда Dior, а брюки – Valentino. Образ он дополнил белой футболкой и кроссовками.

Ольга Серябкина и Георгий Начкеби
Георгий Начкеби

Также Ольга Серябкина призналась, кто выбирал обручальные кольца для церемонии и от какого они бренда.

"Обручальные кольца выбирал Георгий. Я полностью доверилась его вкусу, и мне очень понравилось, что он остановился на элегантной классике Chopard", – рассказала она.

Обручальные кольца Серябкиной и Начкеби

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

РоссияСвадьбаНовости Россиишоу-бизнесшоуОльга Серябкина