35-летний американский рэпер Fred the Godson скончался от коронавируса

Кристина Долматова Люди 15:17, 24.04.2020

Известный американский рэпер Fred the Godson (Фредерик Томас) умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он скончался в возрасте 35 лет.

Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на близкого друга артиста Кларка Кента. По словам инсайдеров, Фредерик почувствовал себя плохо в начале апреля, чем поделился с поклонниками на личной странице в Instagram. Ему диагностировали COVID-19.

Рэпер Fred the Godson скончался от коронавируса
Фото: instagram/fredthegodsonmusic

После этого, жена исполнителя поделилась своими опасениями, что он вряд ли переживет это, поскольку проблем со здоровьем и так хватало. Долгое время звезда находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, однако несколько дней назад отключили от прибора. Фред начал идти на поправку, но, как оказалось, ненадолго.

Рэпер Fred the Godson
Фото: instagram/fredthegodsonmusic

Отметим, что Fred The Godson родился 22 февраля 1985-го года в Южном Бронксе. На его счету совместные работы с Jadakiss, Pusha T, Benny The Butcher, Fat Joe, Raekwon, Diddy, Meek Mill и Jim Jones.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря в США умер 21-летний американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс).

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