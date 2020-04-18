34-летняя звезда украинских сериалов Марина Коняшкина больна коронавирусом: что известно

Ева Романова Люди 14:32, 18.04.2020 Обновлено: 15:33, 18.04.2020

У 34-летней актрисы Марины Коняшкиной, которая снималась во многих украинских сериалах, диагностировали коронавирус.

Актриса якобы самостоятельно вызвала врачей из-за плохого самочувствия. Медики приехали к ней домой и взяли анализы. После проверки на COVID-19 диагноз подтвердился, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что болезнь проходит в легкой форме, госпитализировать Коняшкину не стали, она будет соблюдать изоляцию дома.

Марина Коняшкина
Аргументы недели

Сама Марина Коняшкина позже вышла на связь и заявила, что коронавируса у нее нет, однако давать подробные комментарии отказалась.

Напомним, Марина Коняшкина – белорусская актриса. Она известна ролями в таких украинских сериалах, как "Ромашка, кактус, маргаритка", "Телохранитель", "Билет на двоих", "Ловушка", "Никонов и Ко", "Дом на холодном ключе", "Свой чужой сын", "Город влюбленных" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Привезут ли Благодатный огонь в Украину: глава ПЦУ озвучил тревожный прогноз

На Днепропетровщине простились с погибшим на Донбассе военным. Трогательное видео

Зеленский оставил коррупционеров без денег!

Плюс 444 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 18 апреля

"Врачам придется решать, кому жить!" Зеленский предупредил украинцев об угрозе COVID-19