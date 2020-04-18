У 34-летней актрисы Марины Коняшкиной, которая снималась во многих украинских сериалах, диагностировали коронавирус.

Актриса якобы самостоятельно вызвала врачей из-за плохого самочувствия. Медики приехали к ней домой и взяли анализы. После проверки на COVID-19 диагноз подтвердился, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что болезнь проходит в легкой форме, госпитализировать Коняшкину не стали, она будет соблюдать изоляцию дома.

Марина Коняшкина Аргументы недели

Сама Марина Коняшкина позже вышла на связь и заявила, что коронавируса у нее нет, однако давать подробные комментарии отказалась.

Напомним, Марина Коняшкина – белорусская актриса. Она известна ролями в таких украинских сериалах, как "Ромашка, кактус, маргаритка", "Телохранитель", "Билет на двоих", "Ловушка", "Никонов и Ко", "Дом на холодном ключе", "Свой чужой сын", "Город влюбленных" и других.

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