34-летняя певица Кети Топурия выходит замуж во второй раз

Российская певица и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия готовится к свадьбе.

Как сообщает Peopletalk, артистка подтвердила информацию о том, что она выходит замуж за Льва Деньгова.

Кроме того, Топурия сообщила, что предложение руки и сердца ей поступило еще два месяца назад. Сейчас же влюбленные планируют свадебные торжества.

К слову, слухи о помолвке Топурии с Деньговым ходят в сети уже давно. Не так давно певица опубликовала в Instagram фотографию, на котором запечатлела с кольцом из драгоценного камня. Подписчики сразу же предположили о помолвке, однако звезда никак не комментировала эту информацию.

Стоит отметить, что ранее Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым сыграла свадьбу в 2013 году. Через два года у пары родилась дочь Оливия. Летом 2017 года супруги развелись. Позже певица встречалась с рэп-исполнителем Guf. С 2018 года живёт с предпринимателем Львом Деньговым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кети Топурия показала голую грудь в пикантной фотосессии.