33-летняя звезда сериала "Хор" утонула в озере: на месте нашли ее маленького сына

Звезда популярного американского сериала "Хор", который также известен под названием "Лузеры", Ная Ривера утонула в озере.

Так, 33-летняя актриса вместе со своим 4-летним сыном поехала на отдых к озеру Пиру в Национальном лесу Лос-Падрес, штат Калифорния, США. Она арендовала лодку и вместе с мальчиком отправилась на водную прогулку, сообщило издание NBC.

Спустя некоторое время после того, как мать и сын отплыли от берега, очевидцы обнаружили в воде лодку с малышом в спасательном жилете. Саму девушку не нашли.

Ная Ривера в сериале "Хор" Spletnik.ru

По словам шерифа округа Вентура, Ривера предположительно утонула во время купания. Сейчас продолжаются поиски тела погибшей. Машина Наи была найдена неподалеку, в ней обнаружены ее личные вещи.

Ная Ривера стала известна благодаря сериалу "Хор" или "Лузеры", в котором она сыграла чирлидершу Сантану Лопес. Сначала ее персонаж был далеко не центральным, но со временем героиня стала одной из ключевых в сериале. Также она известна своими ролями в лентах "Дом", "Шаг вперед", "Безумные семейки", "Коварные горничные" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России внезапно умер актер театра и кино Виктор Проскурин. Ему было 68 лет.