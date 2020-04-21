33-летняя звезда Playboy покончила с собой: известны подробности

33-летняя звезда мужского журнала Playboy Эшли Мэттингли совершила самоубийство.

Об этом пишет издание TMZ.

Эшли Мэттингли Playboy

Так, сообщается, что полиция обнаружила тело модели после звонка ее друга: он заявил, что Эшли перестала выходить на связь.

Гибель Мэттингли подтвердила ее сестра:

"Я не могу подобрать слов, поэтому просто оставлю это здесь. Я люблю тебя и буду скучать каждый день. Лети высоко, сестра, я знаю, что ты будешь самым прекрасным ангелом на небесах".

Эшли Мэттингли Instagram @makingmemories9

Известно, что последние два года девушка страдала от алкогольной зависимости. Кроме того, в связи с карантином из-за коронавируса Эшли чувствовала себя одинокой, поэтому взяла маленького щенка.

Эшли Мэттингли Instagram @makingmemories9

Сообщается, что в 2011 году Эшли снялась для обложки Playboy. Тогда журнал назвал ее "Мисс Март-2011".

Примечательно, что последним постом в ее Instagram стало видео из больницы, в котором модель рассказала, что попала туда из-за употребления большого количества алкоголя.

Эшли Мэттингли Instagram @makingmemories9

Эшли Мэттингли Instagram @makingmemories9

Эшли Мэттингли Instagram @makingmemories9

Эшли Мэттингли Instagram @makingmemories9

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