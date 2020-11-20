32-летняя сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт: в каком она сейчас состоянии

Сестра популярной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой 32-летняя Анна перенесла инсульт.

Она долго не выходила на связь и впервые на своей странице в Instagram поделилась подробностями.

Как рассказала Анна, все произошло больше недели назад. Ее молодой человек отвез в ближайшую клинику к неврологу.

На данный момент она уже может разговаривать и даже читать вслух скороговорки.

"Для меня это был почему-то самый большой страх – не суметь сказать любимому, что люблю. Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге... Но мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду, не отпускал мою руку, и что я его сильно-сильно люблю!", – написала Бузова-младшая.

По ее словам, это очень страшное состояние, когда все понимаешь, пытаешься сказать, но не можешь.

Анна Бузова перенесла инсульт ГлобалМСК.ру

"Мычишь и ревешь от безысходности... Потом мне срочно хотелось поговорить с мамочкой, папулей, сестренкой и сообщить, что люблю их больше всех на свете! К сожалению, это были несвязные звуки, и вряд ли напоминали признание в любви... Мораль сей басни такова – не скупитесь на слова любви. Фиг его знает, как жизнь сложится, я вот тоже не планировала с инсультом слечь на пару тройку недель", – отметила сестра телеведущей.

Анна добавила, что сейчас она находится на реабилитации и мечтает скорее вернуться в свой привычный ритм жизни.

"Но понимаю, что пока рано, надо полностью восстановиться и, наконец, полюбить себя и перестать нервничать по пустякам. А по сравнению с тем, что со мной было в четверг и пятницу – мне абсолютно все кажется пустяком, честно слово! Колоссальная поддержка родных и близких – это вообще бесценно", – сказала Бузова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Бузова согласилась записать совместный трек с украинской группой MOZGI.