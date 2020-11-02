30-летнего актера Эдди Хассела застрелили: подробности происшествия

30-летнего американского актера и звезду телесериала "Поверхность" Эдди Хассела убили в штате Техас.

Парня застрелили преступники во время угона его автомобиля, пишет USA Today.

Как стало известно, на место происшествия сразу же прибыли полицейские. Они увидели, что у Хассела огнестрельное ранение и он истекает кровью.

30-летнего американского актера Эдди Хассела убили Lenta.ru

Актера доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти – они констатировали смерть Эдди.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Полицейские разыскивают убийц, а машину погибшего актера удалось найти.

Напомним, Эдди Хассел родился 16 июля в Корсикане. Он снимался во многих картинах таких как "Джобс: Империя соблазна", "О, Люси!", "2012", "Детки в порядке", "Поверхность", "Саутленд", "Коварные горничные", "Кости".

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