29-летняя 'мексиканская Ким Кардашьян' умерла после неудачной операции на ягодицах

7 декабря американская модель Джозелин Кано, известная по прозвищу "мексиканская Ким Кардашьян", скончалась в возрасте 29 лет после неудачной операции по подтяжке ягодиц. Известно, что процедура проходила в Колумбии.

Отмечается, что Кано также была дизайнером одежды и очень влиятельным лицом. Об это сообщает издание The Sun.

Семья модели еще не сделала официальное заявление о трагедии, но согласно источнику, панихида состоялась на этой неделе.

Также известно, что операция в Колумбии проходила у Кано уже второй раз – ей сделали бразильскую подтяжку ягодиц.

Отметим, ранее врачи утверждали, что могут возникнуть осложнения во время операции. Так, они появляются, когда жир случайно попадает в вену пациента, а затем в кровоток, образуя сгустки.

Девушка впервые начала работать моделью в возрасте 17 лет для местных журналов.

В 2014 году она получила известность, появившись на обложке журнала Lowrider.

В 2015 году была представлена в журнале Hot Bike motorcycle magazine.

В 2016 году Кано появилась на сайте Sports Illustrated как одна из прекрасных дам того времени.

Из-за ее популярности в социальных сетях некоторые испаноязычные СМИ прозвали Кано "мексиканской Ким Кардашьян"

В 2018 году модель запустила свою собственную линию купальников.

В последние годы она считается одной из самых знаменитых и дорогих моделей.

О личной жизни Кано информации практически нет. Официально она не замужем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла известная модель Кристин Килер, угодившая в громкий скандал с Кремлем.