29-летний певец Эд Ширан впервые станет отцом

29-летний британский певец Эд Ширан и его 28-летняя жена Черри Сиборн впервые станут родителями.

Об этом сообщает The Sun. Как рассказал источник изданию, малыш должен появиться на свет уже этим летом.

Будущие родители во время пандемии коронавируса редко появляются на публике. Большую часть самоизоляции они провели в своем доме, который находится в Саффолке (Великобритания). По словам инсайдера, пара завершает последние приготовления по обустройству пространства для малыша.

Эд Ширан и Черри Сиборн готовятся к появлению малыша tovarysh.life

"Эд и Черри на седьмом небе от счастья. Они очень взволнованы, но ведут себя сдержанно. Изоляция сыграла им на руку в том смысле, что они оставались незамеченными. Это действительно счастливое время. Их семьи за них рады, они ждут встречи с новым родственником", – добавил инсайдер.

Отметим, Ширан и его подруга детства и бывшая одноклассница Черри Сиборн обручились в январе 2018 года, а в феврале 2019 года – поженились.

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