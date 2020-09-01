29-летний певец Эд Ширан впервые стал отцом

Знаменитый британский певец Эд Ширан и его возлюбленная Черри Сиборн впервые стали родителями. Так, у пары родилась дочь.

Такой радостной новостью 29-летний Ширан поделился на личной странице в Instagram. Артист опубликовал милое фото детских носков и признался, что они с женой стали родителями еще неделю назад, однако решились рассказать об этом только сейчас.

"На прошлой неделе Черри родила нашу красивую и здоровую дочь – Лайру Антарктиду Сиборн Ширан. Мы в восторге от нее. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно. Мы на седьмом небе от счастья", – заявил певец.

Эд Ширан впервые стал отцом (Instagram Эда Ширана)

Ширан также добавил: он надеется, что фанаты будут уважать его личную жизнь и не лезть в нее в ближайшее время.

Напомним: Эд Ширан и его подруга детства и бывшая одноклассница Черри Сиборн обручились в январе 2018 года, а в феврале 2019 года – поженились.

Эд Ширан и Черри Сиборн. cosmo.ru

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