29 лет со дня смерти Цоя: как выглядит повзрослевший сын легенды

15 августа исполняется 29 лет со дня смерти легендарного музыканта Виктора Цоя, погибшего в автокатастрофе.

Его сыну Александру на сегодняшний день 34 года. OBOZREVATEL собрал для читателей фотографии повзрослевшего наследника легенды.

Виктор Цой живет в памяти у многих поколений фанатов его творчества и по сей день. Ежегодно во многих городах устраивают концерты в его честь. А о человеке, в ком течет кровь музыканта, поклонники знают мало.

Виктор Цой, Марианна и маленький Александр - архив instagram /group_kino_official

Александр – единственный сын Виктора и его жены Марианны. После смерти легендарного музыканта, бывшая супруга отсудила авторские права у группы "Кино" и оформила их на ребенка, который к тому времени уже отправился учиться в Москву.

Александр с матерью

Александр дает интервью

Позже сын музыканта взял псевдоним "Молчанов" и пошел по стопам отца. На сегодняшний день наследник Цоя владеет собственным клубом и пишет песни, а в лучах славы близкого родственника купаться не собирается. На все вопросы он отвечает, что слишком мало знал отца.

Известно, что он женился в 2010 году на Елене Осокиной. У пары родился ребенок. Давать комментарии прессе Александр отказывается.

Цой селфи instagram /sashatso.y

Александр Цой с гитарой instagram /sashatso.y

Александр Цой - селфи instagram /sashatso.y

Александр Цой instagram /sashatso.y

Александр Цой в студии соцсети

Александр Цой соцсети

Александр Цой на съемках соцсети

Александр соцсети

Песня группы Александра "Ронин"

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа также родились украинская гимнастка Лилия Подкопаева, актер Бен Аффлек, актриса Дженнифер Лоуренс, певица Нюша и рэпер Тимати.

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