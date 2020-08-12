28-летняя звезда сериала "Кухня" во второй раз беременна

Ольга Веркалец Люди 20:35, 12.08.2020

Российская актриса, звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" Валерия Федорович во второй раз станет мамой.

Об этом 28-летняя знаменитость заявила в свой день рождения, 12 августа, на странице в Instagram. Пока звезда не раскрыла пол будущего ребенка (фото смотрите ниже).

"Сегодня мне 28. И я жду второго ребенка. И только один вопрос: как это – любить двоих? Два сердца надо? Или одно становится больше? В честь своего дня рождения хочу пожелать вам любить свою жизнь. Именно свою", – поделилась Федорович .

Валерия Федорович во второй раз беременна
Instagram @ lerafedorovi.ch

Отметим, ранее звезда находилась в браке с коллегой Максимом Онищенко. Однако семейная жизнь пары не сложилась. Сейчас Федорович воспитывает двухлетнего сына Германа. Об отце своих детей актриса ничего не рассказывает.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 29-летний британский певец Эд Ширан и его 28-летняя жена Черри Сиборн впервые станут родителями.

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