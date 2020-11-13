28-летний шоумен Филипп Левшин умер в реанимации: чем он успел прославиться

Молодой украинский певец, композитор и блогер Филипп Левшин умер в Киеве в реанимации – у 28-летнего парня остановилось сердце.

Левшин последние четыре года боролся с тяжелой формой панкреатита – ему провели серию операций. В результате его сердце не выдержало – он умер 12 ноября. О том, чем был известен Филипп Левшин – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Филипп Левшин родился в Киеве 8 октября 1992 года. Парень с детства хотел быть артистом. Он пробовал реализовать себя в качестве актера, ведущего, певца, а также автора песен.

Впервые на украинском телевидении Филипп Левшин появился в начале 2011 года. Он пришел на шоу "Х-фактор" і стал одним из самых скандальных участников телекастинга второго сезона. Так, артист исполнил на сцене песню группы Quest Pistols под фонограмму с записанным бек-вокалом.

Судьи негативно оценили его выступление и не пропустили его в следующий тур. Они раскритиковали его вокал, что разозлило Левшина и он, уходя со сцены, обматерил каждого представителя жюри фразой "F*ck you!".

После скандала на "Х-факторе" дела Левшина в шоубизе пошли вверх, и он начал сотрудничать со знаменитым украинским продюсером Юрием Фалесой, который помог ему выпустить несколько клипов. Популярностью среди них пользовались: "Я больше не могу", "Ностальгия" и "Лечу на море". Многие из клипов попали на СНГ-платформу ELLO.

После этого Левшина начали приглашать на различные ток-шоу, в частности он был участником проекта "Мужское-женское" на российском "Первом канале".

Также молодой артист принимал участие в проекте "Моду народу" на украинском канале ТЕТ, и был героем романтического реалити "Сердца трех" на Новом канале, где попытался построить отношения с девушкой по имени Наталья.

В январе 2016 года принял участие в предкастинге на конкурс Евровидение, при этом слив запрещенное видео в интернет. Там он бегал по павильону с мышиными ушами, и утверждал, что записал хит, который даже понравился продюсеру Тейлор Свифт. Однако, Филипп перестарался как с имиджем, так и с постоянным изменением текста, и в итоге текст он многократно забывал во время выступления.

В 2019 году Левшин сменил псевдоним на "Его Высочество Филипп", под которым выпустил скандальный клип "Принц шоу-биза" и заявил, что согласовал данное изменение с Киркоровым, который даже приобрел у него несколько треков.

На своей странице в Instagram Левшин указал, что является автором песен таких российских исполнителей, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, МакSим, Митя Фомин и другиие.

В апреле 2016 года Левшин попал в реанимацию со смертельным диагнозом – панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов. Он перенес около 20 операций и потерял 20 кг веса, несколько дней он провел в коме. Тогда деньги на лечение музыканта собирали всей Украиной.

Уже через год болезнь отступила, и певец продолжил выпускать клипы, основной идеей которых называл показать, как нужно ценить жизнь.

В 2020 году наступил рецидив болезни, Левшин перенес несколько операций и умер в реанимации от остановки сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 30 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер украинский режиссер Дима Манифест. На его смерть отреагировало много украинских артистов.