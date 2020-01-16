27-летняя косплеерша из Тайваня победила на выборах и стала главой округа. Фото красотки

27-летняя косплеерша Лай Пин-ю и по совместительству член Демократической прогрессивной партии Тайваня победила на выборах и стала главой 12-го округа Нью-Тайбэя.

Как сообщает Тaiwan News, за нее проголосовали 84 393 человека. Лай Пин-ю обогнала на выборах бывшего заместителя мэра города Тайбэя Ли Йонг-Пинга – он наборал 81 613 голосов.

Лай Пин-ю livejournal.com

Лай Пин-ю livejournal.com

После победы девушка опубликовала на своей странице в Facebook фотографию в образе Сейлор Мурс.

"Здравствуйте, друзья, я Лай Пин-ю, депутат от 12 района города Нью-Тайбэй. Пожалуйста, оставляйте мне свои отзывы о районе в течение следующих четырех лет", – написала девушка.

До того, как заняться политикой, Лай была активисткой и изучала право. Своего хобби девушка не стесняется: во время предвыборной кампании Пин-ю появлялась на публике в костюмах персонажей из игр. Однако переодевается в героев Лай не всегда – на официальных мероприятиях она появляется в классических костюмах.

Лай Пин-ю Instagram @souichi_lai

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, какими фотографиями Лай Пин-ю делится с поклонниками в своих соцсетях.

Лай Пин-ю Instagram @souichi_lai

Лай Пин-ю Facebook @souichi0302

Лай Пин-ю Instagram @souichi_lai

Лай Пин-ю Facebook @souichi0302

Лай Пин-ю Instagram @souichi_lai

Лай Пин-ю Instagram @souichi_lai

Лай Пин-ю Facebook @souichi0302

Лай Пин-ю Instagram @souichi_lai

Лай Пин-ю Facebook @souichi0302

Лай Пин-ю Instagram @souichi_lai

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