27-летняя Ариана Гранде выходит замуж: певица показала роскошное обручальное кольцо

27-летняя американская певица Ариана Гранде выходит замуж. Артистка обручилась с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом.

Об этом Гранде сообщила на личной странице в Instagram, показав серию фото в объятиях 25-летнего возлюбленного, а также роскошное кольцо с бриллиантом и жемчужиной. Отметим, что мужчина сделал предложение возлюбленной после года отношений (чтобы просмотреть все снимки, доскролльте новость до конца).

"Навсегда и дольше", – лаконично подписала публикацию Гранде.

Стоит добавить, что с помолвкой знаменитую дочь публично поздравила мама Джоан Гранде, опубликовав сообщение в Twitter. Она призналась, что рада приветствовать Далтона Гомеса в семье.

Напомним, Ариана Гранде уже была помолвлена ​​с комиком и продюсером Питером Дэвидсоном. Однако роман звезд так и не завершился свадьбой. От брака они отказались в октябре 2018 года и разорвали отношения.

Ариана Гранде начала встречаться с младшим агентом по элитной недвижимости компании Aaron Kirman Group Далтоном Гомесом в начале 2020 года. В марте пару сфотографировали папарацци. На кадрах, которые разлетелись по сети, влюбленные целовались.

Ариана и Далтон пыталась держать свои отношения подальше от прессы и публики. Однако после разоблачения романа певица неоднократно публиковала совместные фото с Далтоном Гомесом в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица Ариана Гранде установила в соцсети Instagram новый рекорд. Артистка стала первой женщиной, которая набрала 200 млн подписчиков.