27-летний рэпер Murda Killa умер в Москве

Московский рэпер Максим Решетников, известный под псевдонимом Murda Killa, скончался в возрасте 27 лет.

Об этом сообщили представители артиста на его странице во "ВКонтакте". Причина смерти Решетникова не раскрывается.

О смерти рэпера также написал на личной странице в Twitter блогер Саша Конь, который и обнаружил тело артиста в его квартире.

"Сегодня не стало моего дорогого друга Макса. Он не выходил на связь два дня, и несколько часов назад мы с Родионом поехали вскрывать его квартиру, в общем-то догадываясь, что нас ждет", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США в чикагском аэропорту умер известный американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс). Ему был 21 год.