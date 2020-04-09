25-летняя американская рэперша Чинна Роджерс умерла от передозировки наркотиков

Мария Дидык Люди 11:24, 9.04.2020 Обновлено: 11:25, 9.04.2020

Американская рэперша Чинна Роджерс умерла в возрасте 25 лет. СМИ называют вероятной причиной смерти передозировку наркотиками.

Артистка ранее боролась с опиоидной зависимостью. Об этом сообщает The Sun.

Чинна Роджерс
instagram.com/chizzyano

Роджерс начала работать моделью в 14 лет, а год спустя познакомилась с продюсером Стивеном Родригесом, основателем хип-хоп-объединения A$AP Mob, который уговорил ее заняться музыкой.

Артистка выпустила несколько синглов в 2013-м и 2014 году, ее первым хитом стал трек Selfie. Дебютный альбом Роджерс, Ninety, вышел в 2016-м. Ее последней, четвертой пластинкой стал релиз под названием "In case i die first", он был выпущен в декабре 2019 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США в чикагском аэропорту умер известный американский рэпер Juice Wrld.

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