240-килограммовый сын художника Сафронова загремел в больницу: что случилось

Сын российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, который недавно застрял в унитазе самолета, упал с лестницы во время отдыха в Танзании.

О происшествии рассказал сам Лука, опубликовав фото и видео на своей странице в Instagram.

Лука Затравкин Instagram @lukasafronovofficial

На фотографии в соцсети парень лежит на больничной койке, а возле него стоит врач.

"Очередное приключение с райского острова. Не все гладко в раю. Я упал с лестницы. Только что меня осмотрел врач, но сказал, что пока рентген делать не нужно. Потому что рентген на другом острове. Дал мне крем пока что на ночь и сказал делать уколы. Все-таки надежда есть, несмотря на то, что хруст был сильный, что это не перелом, а ушиб, растяжение. В любом случае я выдержу это испытание", – поделился с поклонниками Затравкин.

В комментариях пользователи принялись комментировать происшествие с Лукой:

Напомним, после того, как Лука застрял в унитазе самолета, а ролик слил в сеть один из пассажиров, парень тяжело заболел. Как сообщал СтарХит, у Затравкина упал иммунитет из-за травли в сети.

По совету врача Лука отправился в теплую страну, чтобы поправить здоровье. Выбор парня пал на африканский Занзибар, где с ним произошел очередной инцидент – солнечный ожог.

Лука Затравкин Instagram @lukasafronovofficial

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, кто такой Лука Затравкин и как он выглядел до и после набора лишних килограммов.

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