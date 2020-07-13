24-летняя британская блогерша внезапно умерла вместе со своим ребенком

В Лондоне внезапно умерла британская танцовщица и блогерша Николь Теа, которая получила известность благодаря своим роликам о беременности. На время смерти ей исполнилось 24 года, девушка была на последнем месяце беременности.

Трагическую новость сообщила мать знаменитости на ее личной странице в Instagram. Она рассказала, что вместе с Николь погиб ее нерожденный сын, которого она хотела назвать Рейн.

Звезда ушла из жизни в субботу, 11 июля, однако известно об этом стало спустя сутки. Причины смерти ее родные не называют.

Instagram Николь Теа

"С болью в сердце я должна сообщить вам, что Николь и ее сын, которого она и ее партнер Бога назвали Рейн, умерли в субботу утром", – написала мать блогерши.

Отметим, за страницей Николь Теа в Instagram следили более 160 тысяч пользователей. Она делилась с фолловерами зажигательными танцевальными роликами и рассказывала о беременности. На ее личный YouTube-канал подписалось почти около 100 тысяч человек.

Instagram Николь Теа

Мать Николь рассказала в заметке, что ее дочь запланировала несколько новых роликов на YouTube. Ее партнер, уличный танцор Глобал Бога позволил опубликовать ролики после смерти своей избранницы.

Instagram Николь Теа

Instagram Николь Теа

Instagram Николь Теа

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