В Лондоне внезапно умерла британская танцовщица и блогерша Николь Теа, которая получила известность благодаря своим роликам о беременности. На время смерти ей исполнилось 24 года, девушка была на последнем месяце беременности.

Трагическую новость сообщила мать знаменитости на ее личной странице в Instagram. Она рассказала, что вместе с Николь погиб ее нерожденный сын, которого она хотела назвать Рейн.

Звезда ушла из жизни в субботу, 11 июля, однако известно об этом стало спустя сутки. Причины смерти ее родные не называют.

24-летняя британская блогерша внезапно умерла вместе со своим ребенком Instagram Николь Теа

"С болью в сердце я должна сообщить вам, что Николь и ее сын, которого она и ее партнер Бога назвали Рейн, умерли в субботу утром", – написала мать блогерши.

Отметим, за страницей Николь Теа в Instagram следили более 160 тысяч пользователей. Она делилась с фолловерами зажигательными танцевальными роликами и рассказывала о беременности. На ее личный YouTube-канал подписалось почти около 100 тысяч человек.

24-летняя британская блогерша внезапно умерла вместе со своим ребенком Instagram Николь Теа

Мать Николь рассказала в заметке, что ее дочь запланировала несколько новых роликов на YouTube. Ее партнер, уличный танцор Глобал Бога позволил опубликовать ролики после смерти своей избранницы.

24-летняя британская блогерша внезапно умерла вместе со своим ребенком Instagram Николь Теа

24-летняя британская блогерша внезапно умерла вместе со своим ребенком Instagram Николь Теа

24-летняя британская блогерша внезапно умерла вместе со своим ребенком Instagram Николь Теа

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