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2 апреля • обновлено в 13:23
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24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем: видео вызвало ажиотаж в сети

1.4т
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Украинская певица Алина Гросу сообщила своим поклонникам радостную весть. Так, вскоре 24-летняя исполнительница станет мамой.

Соответствующей новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав видео с тестом на беременность, на котором четко видно две полоски (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Алина Гросу

Алина Гросу

Фото: instagram/alina_grosu

"Мы сами в шоке. Ура!" – прокомментировала публикацию Гросу.

Отметим, что многие поклонники принялись поздравлять певицу с грядущим пополнением в семье. Однако нашлись и те, которые заподозрили, что это была первоапрельская шутка.

24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем
24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем
24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем
24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем
24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алина Гросу взбудоражила поклонников серией пикантных снимков. Звезда позировала в кружевном коротком комбинезоне с очень глубоким декольте на балконе.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Алина Гросу
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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