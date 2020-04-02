24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем

Украинская певица Алина Гросу сообщила своим поклонникам радостную весть. Так, вскоре 24-летняя исполнительница станет мамой.

Соответствующей новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав видео с тестом на беременность, на котором четко видно две полоски (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Алина Гросу Фото: instagram/alina_grosu

"Мы сами в шоке. Ура!" – прокомментировала публикацию Гросу.

Отметим, что многие поклонники принялись поздравлять певицу с грядущим пополнением в семье. Однако нашлись и те, которые заподозрили, что это была первоапрельская шутка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алина Гросу взбудоражила поклонников серией пикантных снимков. Звезда позировала в кружевном коротком комбинезоне с очень глубоким декольте на балконе.

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