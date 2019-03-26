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23-летняя модель-копия Кардашьян восхитила соцсеть ''идеальной грудью''

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Британская супермодель Деми Роуз, прозванная западными СМИ "копией" американской супермодели Ким Кардашьян, восхитила своих фолловеров в соцсети сексуальным фото в купальнике.

На личной странице в Instagram звезда глянцев опубликовала фото с израильского пляжа. Судя по всему, там модель проводит свой очередной отпуск.

"Я турист", - написала под снимком 23-летняя Роуз.

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Менее чем за сутки снимок модели собрал более 400 тыс. лайков. Фолловеры Роуз восхитились ее телом, грудью, лицом - внешность девушки назвали "идеальной".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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Персоны
Ким КардашьянДеми Роуз
Теги
Instagramмодель
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