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23-летняя Кайли Дженнер засветила голую грудь на пикантном фото

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
2,0 т.
Кайли Дженнер снялась обнаженной

Кайли Дженнер снялась обнаженной. Peopletalk

23-летняя американская модель Кайли Дженнер, которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала топлесс в шляпе с вуалью, прикрывая обнаженную грудь руками (снимок смотрите ниже).

Автором фотографии стала украинский фэшн-фотограф Саша Самсонова, которая работает в Лос-Анджелесе и регулярно сотрудничает с сестрами Кардашьян и Дженнер.

Кайли Дженнер показала пышные формы

Кайли Дженнер показала пышные формы Instagram @kyliejenner

Поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.

"Кайли, ты безумно красивая", "Ты очень горячая!", "Королева", – написали в комментариях.

Кайли Дженнер позировала топлесс

Кайли Дженнер позировала топлесс скриншот комментариев

Кайли Дженнер позировала топлесс

Кайли Дженнер позировала топлесс скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что Кайли Дженнер потратила более 100 млн долларов за последний год на недвижимость и частные самолеты.

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