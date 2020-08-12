23-летняя Кайли Дженнер засветила голую грудь на пикантном фото

23-летняя американская модель Кайли Дженнер, которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала топлесс в шляпе с вуалью, прикрывая обнаженную грудь руками (снимок смотрите ниже).

Автором фотографии стала украинский фэшн-фотограф Саша Самсонова, которая работает в Лос-Анджелесе и регулярно сотрудничает с сестрами Кардашьян и Дженнер.

Кайли Дженнер показала пышные формы Instagram @kyliejenner

Поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.

"Кайли, ты безумно красивая", "Ты очень горячая!", "Королева", – написали в комментариях.

Кайли Дженнер позировала топлесс скриншот комментариев

Кайли Дженнер позировала топлесс скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что Кайли Дженнер потратила более 100 млн долларов за последний год на недвижимость и частные самолеты.