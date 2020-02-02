22-летняя миллиардерша сверкнула пышной грудью в мокром платье: горячее фото

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер похвасталась пышной грудью.

В Instagram 22-летняя девушка опубликовала снимок в мокром платье, через которое просвечивается ее бюст.

Отметим, в сети за ней следит более 160 миллионов пользователей. Вероятно потому, что брюнетка часто публикует пикантные снимки.

Кайли Дженнер Instagram

Кайли Дженнер Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.

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