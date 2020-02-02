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2 февраля • обновлено в 03:58
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22-летняя миллиардерша сверкнула пышной грудью в мокром платье: горячее фото

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Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер похвасталась пышной грудью.

В Instagram 22-летняя девушка опубликовала снимок в мокром платье, через которое просвечивается ее бюст.

Отметим, в сети за ней следит более 160 миллионов пользователей. Вероятно потому, что брюнетка часто публикует пикантные снимки.

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Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Instagram

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Кайли Дженнер
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