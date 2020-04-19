22-летняя дочь Якубовича показала сексуальные фото: как выглядит "рыжая бестия"

Ева Романова Люди 04:46, 19.04.2020

Дочка легендарного российского телеведущего Леонида Якубовича Варвара похвасталась сексуальными снимками в сети.

Так, 22-летняя девушка позировала в ультракоротком телесном платье, демонстрируя длинные стройные ноги. Фото размещены на личной странице Варвары в Instagram.

Леонид Якубович с дочкой
instagram/dnevniki_znamenitostey

Варвара Якубович рассказала, что фотографировалась во время празднования своего 22-летия 28 марта. Тогда еще в России не ввели карантин и массовые мероприятия не были запрещены.

Варвара Якубович
instagram.com/umi_coral

"28 марта мы успели отпраздновать мой день рождения за сутки до закрытия всего и вся. И это был один из лучших праздников в моей жизни", – похвасталась дочка Якубовича.

Отметим, по случаю праздника девушка также сменила имидж – она покрасила свои темно-русые длинные волосы в огненный рыжий цвет.

Варвара Якубович
instagram.com/umi_coral
Варвара Якубович
instagram.com/umi_coral
Варвара Якубович
instagram.com/umi_coral
Варвара Якубович
instagram.com/umi_coral

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Варвара Якубович показала неожиданное фото. На нем она позировала обнаженной лежа в ванной.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Украинцы заплатят налоги за свои квартиры: когда и сколько

Плюс 444 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 18 апреля

У Путіна все летить шкереберть. Через Україну

Хруст умирающего Донбасса

В Москве от коронавируса умер замглавы фракции "Единой России"