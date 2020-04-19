22-летняя дочь Якубовича показала сексуальные фото: как выглядит "рыжая бестия"

Дочка легендарного российского телеведущего Леонида Якубовича Варвара похвасталась сексуальными снимками в сети.

Так, 22-летняя девушка позировала в ультракоротком телесном платье, демонстрируя длинные стройные ноги. Фото размещены на личной странице Варвары в Instagram.

Леонид Якубович с дочкой instagram/dnevniki_znamenitostey

Варвара Якубович рассказала, что фотографировалась во время празднования своего 22-летия 28 марта. Тогда еще в России не ввели карантин и массовые мероприятия не были запрещены.

Варвара Якубович instagram.com/umi_coral

"28 марта мы успели отпраздновать мой день рождения за сутки до закрытия всего и вся. И это был один из лучших праздников в моей жизни", – похвасталась дочка Якубовича.

Отметим, по случаю праздника девушка также сменила имидж – она покрасила свои темно-русые длинные волосы в огненный рыжий цвет.

Варвара Якубович instagram.com/umi_coral

Варвара Якубович instagram.com/umi_coral

Варвара Якубович instagram.com/umi_coral

Варвара Якубович instagram.com/umi_coral

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Варвара Якубович показала неожиданное фото. На нем она позировала обнаженной лежа в ванной.

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