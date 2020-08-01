22-летняя дочь Сергея Бодрова вышла замуж: фото со свадьбы

Дочь звезды фильма "Брат" и "Брат2" Сергея Бодрова-младшего 22-летняя Ольга вышла замуж за 30-летнего актера Сергея Быстрова.

Свадебную вечеринку молодожены провели на теплоходе. Покататься на Москве-реке пара пригласила только самых близких: родственников и коллег по актерскому цеху, пишет "Рамблер".

На празднике присутствовали мама Ольги, Светлана Бодрова, актриса Полина Агуреева и другие. Неизвестно, сколько пара встречалась, ведь Бодрова не привыкла делиться с общественностью подробностями своей личной жизни.

Молодожены с родителями и друзьями woman.rambler.ru

"Сергей – это последний человек, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак", – призналась жена Сергея Бодрова-младшего, желая молодоженам вечной любви.

Отметим, Быстров является актером Театра им. В. Маяковского и "Самого Доброго театра". Роли у него не главные, но парень надеется оставить свой след в искусстве.

Ольга Бодрова вышла замуж woman.rambler.ru

Напомним, когда Сергей Бодров-младший погиб в Кармадонском ущелье, Оли было 4 года, а ее младшему брату Александру – только месяц. Девушка успела сняться в фильмах "Калашников" и "Карамора".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Бодрова впервые показалась на большом публичном мероприятии – она стала ведущей международного кинофестиваля "Зеркало".