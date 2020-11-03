22-летний внук Пугачевой сделал предложение своей возлюбленной

Юля Ухина Люди 15:59, 3.11.2020

Внук российской певицы Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – Марии.

Радостной новостью поделилас сама девушка на личной странице в Instagram, опубликовав фото, на котором продемонстрировала обручальное кольцо.

Внук Пугачевой сделал предложение своей девушке
Instagram Yourmaria
Дени Байсаров встречается с Марией уже несколько лет
Instagram Yourmaria

Пользователи сети принялись поздравлять пару и желать им долгой и счастливой семейной жизни.

Дени Байсаров встречается со студенткой МГИМО Марией уже несколько лет. Молодые люди знакомы с юности. К слову, будущая супруга сына Орбакайте прекрасно ладит как с его мамой, так и со знаменитой бабушкой Аллой Пугачевой.

Дени Байсаров и Мария
Instagram Дени Байсарова
Возлюбленная Дени Байсарова Мария
Instagram Yourmaria

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 49-летняя Кристина Орбакайте взбудоражила сеть игривым снимком в купальнике. Кадр был сделан в Майами, США, где в настоящий момент она живет вместе с дочкой Клавдией и мужем бизнесменом Михаилом Земцовым.

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