21-летняя дочь Сталлоне похвасталась идеальным телом в купальнике

21-летняя дочь американского актера Сильвестра Сталлоне Систин порадовала поклонников пикантными кадрами, на которых похвасталась стройной фигурой.

Соответствующие фотографии появились на личной странице девушки в Instagram.

Сильвестр Сталлоне с дочерью Систин Instagram @sistinestallone

Так, в кадре Систин позирует в стильном черном купальнике с завязками и белых брюках. Модный образ дочь актера дополнила яркой бейсболкой. В таком наряде девушка продемонстрировала шикарную фигуру, акцентировав внимание на подтянутом прессе и тонкой талии.

Примечательно, что новая публикация Систин вызвала ажиотаж в сети. Фотографии собрали более 100 тысяч лайков и почти тысячу комментариев.

Систин Сталлоне Instagram @sistinestallone

Систин Сталлоне Instagram @sistinestallone

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 73-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне поразил внешним видом на новом видео.

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