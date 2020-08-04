20-летнюю звезду Disney арестовали за избиение бойфренда

Ольга Веркалец Люди 12:52, 4.08.2020 Обновлено: 13:22, 4.08.2020

Бывшую звезду сериала студии Disney "Жизнь Харли" Ронни Хоук арестовали за то, что она избила своего 21-летнего возлюбленного Майлса Фэллона.

Полиция получила сообщение о домашнем насилии и задержала 20-летнюю актрису в ее доме в Лос-Анджелесе (США), сообщает TMZ.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, то обнаружили на Фэллоне следы побоев. Девушка объяснила, что они просто спорили. Сейчас актриса вышла на свободу, ведь за нее внесли залог 100 тысяч долларов. Она должна появиться в суде 11 декабря 2020 года.

Ронни Хоук с любимым Майлсом Фэллоном
Glamour Fame

Отметим, Ронни Хоук также снялась в сериалах "Наследие", "S. W. A. T.: Спецназ города ангелов" и "На районе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции во время отдыха охрана отеля побила известную украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и его группу друзей.

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