19-летняя внучка Ротару рассекретила нового возлюбленного-предпринимателя из рейтинга Forbes

Внучка Софии Ротару, модель и певица Соня Евдокименко рассекретила нового возлюбленного. Им оказался IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов.

Так, 19-летняя девушка опубликовала на личной странице в Instagram романтичное видео с парнем, сделанное в одном из парков США. Как давно пара вместе, неизвестно, но они оба в данный момент проживают в Нью-Йорке (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Денис Жаданов и Соня Евдокименко скриншот с видео

Денис Жаданов и Соня Евдокименко скриншот с видео

31-летний Денис Жаданов – вице-президент по маркетингу компании Readdle. С 2007 года эта компания занимается разработкой программного обеспечения и тесно сотрудничает с Apple. До 20 лет парень учился в Украине, а позже – поступил в Астонский университет в Великобритании. Он также изучал бизнес и менеджмент в Стэндфордском университете в США.

Денис Жаданов Instagram Дениса Жаданова

Отметим, что в 2018 году американский Forbes внес Жаданова в список "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" – 30 Under 30 Europe.

Денис Жаданов Instagram Дениса Жаданова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соня Евдокименко раскрыла секрет стройной фигуры.