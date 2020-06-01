19-летняя дочь Ефремова призналась, что хотела покончить с собой

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что думала о том, чтобы покончить с собой.

Так, по словам 19-летней девушки, она очень боится одиночества. И, когда Анна-Мария начала жить отдельно от родителей, ее часто стали посещать негативные мысли. Об этом дочь Ефремова рассказала во время ток-шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Михаил Ефремов с дочерью Фото: starhit.ru

Она также добавила, что поняла: такие мысли просто так не появляются и точно сами не уходят. Поэтому Ефремова обратилась за помощью к специалистам.

Дочь Ефремова Анна-Мария Фото: starhit.ru

"Сейчас все стабильно, все нормально. Никакой угрозы для общества не представляю. Убивать никого, в том числе себя, уже не собираюсь. Я принимаю антидепрессанты, часто из-за них сонная. Во время карантина консультируюсь с психотерапевтом по Интернету", – подытожила Анна-Мария.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Михаила Ефремова Анна-Мария заявила о своей бисексуальности и склонности к трансгендерности.