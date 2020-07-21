18-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью оголилась на камеру. Фото

Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, 18-летняя Кайя Гербер снялась обнаженной для обложки японского Vogue.

Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram-аккаунте автора фотосесси Луиджи Мурену. Так, на первых двух снимках звезда позировала в одних ботфортах, прикрыв интимные части тела руками.

Кайя Гербер снялась обнаженной для обложки Vogue Japan (Instagram Луиджи Мурену)

Кайя Гербер полностью голая (Instagram Луиджи Мурену)

Также Кайя Гербер позировала перед камерой топлес, в кожаном черном боди и в откровенном платье.

Кайя Гербер позирует топлес (Instagram Луиджи Мурену)

Кайя Гербер в откровенном боди (Instagram Луиджи Мурену)

Кайя Гербер в пикантной фотосессии (Instagram Луиджи Мурену)

Напомним, карьеру модели дочь Синди Кроуфорд начала еще в 13 лет – уже тогда она снималась для Teen Vogue, а вскоре подписала свой первый контракт с большим модельным агентством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 18-летняя Кайя Гербер поделилась откровенным снимком, на котором позировала раздетой.