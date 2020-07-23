18-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж: кто стал избранником
18-летняя дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова – Дина – выходит замуж.
Девушка в этом году только закончила школу и собирается поступать в университет. Ее избранником стал студент МГУ Дмитрий. Об этом она написала на личной странице в Instagram.
Дина Немцова также уточнила, церемония бракосочетания запланирована на лето 2021 года. Позже она также объяснила поклонникам, почему приняла решение выйти замуж столь рано.
Подписчики девушки бурно отреагировали на ее сообщение о свадьбе. Они посоветовали ей "нагуляться", "доучиться", "пожить для себя".
"Нагуляться" – это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой. Насчет "пожить для себя": мы с Димой поддерживаем друг друга во всех начинаниях, поэтому мы оба будем учиться и работать, проводить время с друзьями, как и раньше", – ответила своим советчикам Немцова.
С молодым человеком, студентом МГУ, Дмитрием Матевосовым, девушка встречается уже больше двух лет. Они познакомились в школе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля 2015 года в Москве был убит российский оппозиционный политик Борис Немцов.
Он был одним из самых ярых противников путинского режима, осуждал вторжение на Донбасс и аннексию Крыма.
Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что Немцова убили чеченские силовики, в частности непосредственным исполнителем является бывший военнослужащий, экс-лейтенант Заур Дадаев. Однако заказчиками преступления являются совершенно другие люди.