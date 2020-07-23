18-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж: кто стал избранником

18-летняя дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова – Дина – выходит замуж.

Девушка в этом году только закончила школу и собирается поступать в университет. Ее избранником стал студент МГУ Дмитрий. Об этом она написала на личной странице в Instagram.

Дина Немцова также уточнила, церемония бракосочетания запланирована на лето 2021 года. Позже она также объяснила поклонникам, почему приняла решение выйти замуж столь рано.

Дочь Немцова выходит замуж Instagram Дины Немцовой

Подписчики девушки бурно отреагировали на ее сообщение о свадьбе. Они посоветовали ей "нагуляться", "доучиться", "пожить для себя".

"Нагуляться" – это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой. Насчет "пожить для себя": мы с Димой поддерживаем друг друга во всех начинаниях, поэтому мы оба будем учиться и работать, проводить время с друзьями, как и раньше", – ответила своим советчикам Немцова.

18-летняя дочь Немцова выходит замуж Instagram Дины Немцовой

С молодым человеком, студентом МГУ, Дмитрием Матевосовым, девушка встречается уже больше двух лет. Они познакомились в школе.

Дина Немцова с будущим мужем Instagram Дины Немцовой

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