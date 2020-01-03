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3 января • обновлено в 15:19
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17-летняя внучка Ельцина перестала скрывать роман с 29-летним футболистом: первое фото

2.1т
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17-летняя внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева подтвердила свой роман с 29-летним российским футболистом Федором Смоловым.

Так, на своей странице в Instagram спортсмен опубликовал первое фото с девушкой.

Федор Смолов и Мария Юмашева

Федор Смолов и Мария Юмашева

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Несколько часов назад в соцсети Смолова появилось фото с Марией и друзьями. На снимке внучка Ельцина крепко обнимает футболиста. По всей видимости, пара вместе улетела на отдых.

Еще одна фотография пары была опубликована в Instagram-stories Смолова.

Федор Смолов и Мария Юмашева

Федор Смолов и Мария Юмашева

Instagram @smolovfedor_10

Примечательно, что в сети неоднозначно отреагировали на совместный снимок Федора и Марии. Некоторые поклонники обратили внимание на разницу в возрасте между возлюбленными в 12 лет.

17-летняя внучка Ельцина перестала скрывать роман с 29-летним футболистом: первое фото
17-летняя внучка Ельцина перестала скрывать роман с 29-летним футболистом: первое фото
17-летняя внучка Ельцина перестала скрывать роман с 29-летним футболистом: первое фото
17-летняя внучка Ельцина перестала скрывать роман с 29-летним футболистом: первое фото
17-летняя внучка Ельцина перестала скрывать роман с 29-летним футболистом: первое фото
17-летняя внучка Ельцина перестала скрывать роман с 29-летним футболистом: первое фото
17-летняя внучка Ельцина перестала скрывать роман с 29-летним футболистом: первое фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что внучка Бориса Ельцина прокомментировала снимок Федора Смолова с отдыха в Instagram, оставив смайлик в виде перчика. А Смолов на него отреагировал: "Ты повторяешься".

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Автор
Анна Михно
Персоны
Борис Ельцин Федор Смолов
Место
Россия
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