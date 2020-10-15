16 октября: какой завтра праздник, приметы и именинники в этот день

16 октября в Украине и во всем мире отмечаются несколько праздников, среди которых – День здорового питания, День босса и День анестезиолога. В народе отмечается Денис Позимний, также празднуется день ангела у Дениса.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 16 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Всемирный день анестезии (День анестезиолога)

Профессиональный праздник ежегодно отмечается 16 октября. Эта область медицины на официальном уровне появилась еще в середине 19 века: 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом.

День анестезиолога 2020: как отмечают. Pixabay

День босса 2020

Профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней впервые предложила установить секретарь американской компании State Farm Insurance Company Патриция Хароски в 1958 году. В 1962 году в США его официально утвердили. Позже праздник поддержали и в Европе, а в последнее время он начал набирать популярность и в Украине. В этот день принято поздравлять начальство.

День босса 2020: как отметить . Pixabay

Всемирный день здорового питания

День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году как альтернативный ответ американскому "дню обжорства" — Национальному дню, когда можно есть то, что хочется.

Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности.

Всемирный день здорового питания 2020: что это за праздник. Pixabay

Денис Позимний

В этот день почитают память святого Дионисия Ареопагита, жившего в Афинах в I веке. Он был учеником апостола Павла, проповедовал христианство в Галлии. Погиб от рук язычников. В народе считалось, что в этот день выходят злые духи, которые вызывают болезни. Чтобы защититься, собиралась осиновая кора, которую всегда носили с собой, а в избе хранили осиновое полено.

Денис Позимний: народные приметы на 16 октября. Pixabay

Приметы 16 октября

В зайцах много жира – к долгой и холодной зиме.

Кроты в норы много соломы и жнивья наносили – к лютой зиме.

Домашняя скотина к вечеру разревелась – к ненастью.

Шиповник повторно зацвел – к теплой и долгой осени.

Темные низкие облака в небе – к похолоданию и снегопаду.

Галки собрались в стаи – к теплой погоде.

Что нельзя делать 16 октября. Pixabay

Что нельзя делать 16 октября

16 октября нельзя открывать окна – в народе считали, что так можно в дом впустить беду и всяких бесов.

В разговоре с любимым человеком в этот день нежелательно произносить слово "нет", так как это может привести к разладу в отношениях.

В народе считалось, что на Дениса можно пострадать от порчи, потому рекомендовалось беречься "от лихого глаза".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.