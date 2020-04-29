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29 апреля • обновлено в 13:18
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16-летнюю дочь российской певицы Зверевой избили в США: что известно

3.9т
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Популярная российская певица Саша Зверева сообщила, что ее 16-летнюю дочь Василису избили в Лос-Анджелесе (США).

Так, по словам артистки, к Василисе начали приставать девочки-подростки, когда она стояла в очереди к закусочной. Дочь звезды старалась не обращала на них внимания, однако вскоре одна из хулиганок выхватила смартфон из заднего кармана ее джинсов и бросилась бежать. Когда Василиса догнала девушку, она швырнула ее телефон на асфальт. После этого за ними прибежала остальная группа ребят и начала бить дочь певицы руками и ногами. Об этом Зверева рассказала на своей странице в Instagram.

Дочь Саши Зверевой избили

Дочь Саши Зверевой избили

Фото: cosmo.ru

"Вся компания из четырех больших темнокожих девушек подошла к моей дочке, они начали наносить ей множество ударов в лицо кулаками и локтями по голове. Когда Вася села от помутнения сознания на землю, те продолжили избивать ее ногами. Охрана, дежурившая неподалеку и видевшая инцидент, вызвала полицию", – рассказала Зверева.

Она также добавила, что ее дочь очень подавлена после неприятного инцидента. Девочка постоянно плачет и ничего не хочет.

Саша Зверева с дочерью Василисой

Саша Зверева с дочерью Василисой

Фото: instagram/sashazvereva

"Домой она уже пришла с нарушенной координацией, с заплетающимся языком, вся в синяках, но самое больное лично для меня: абсолютно раздавленная морально. Она просто плачет и ничего не хочет, лишь повторяя, что жизнь не имеет смысла... Я готова отдать себя на растерзание, только бы забрать у нее это унижение и боль", – подытожила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова напугала поклонников, опубликовав фото с синяком под глазом.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Ось воно! Рюцьке вже б'ють по всьому світу саме за те, що воно рюцьке!
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khramov mars
khramov mars
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Сбылась Американская мечта ТП - жить в омерике в самом лос-анджелесе.
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Шоу Люди

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