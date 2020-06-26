16-летняя звезда сети из Индии покончила с собой: что произошло

В столице Индии Нью-Дели покончила с собой 16-летняя звезда соцсетей Сийя Каккар. Девушка была популярна на платформах TikTok, Instagram, Snapchat и YouTube.

Так, только в TikTok у нее было более 1,1 миллиона подписчиков. Сийя прославилась в основном своими танцевальными видео, пишет Daily Mail (видео смотрите в конце страницы).

Сообщения о смерти юной танцовщицы и певицы подтвердил ее менеджер Арюн Сарин, который управлял ее делами и занимался рекламными сделками. Он сказал, что причиной самоубийства было, видимо, что-то личное, поскольку карьера и бизнес у нее развивались очень хорошо.

Сийя Каккар Daily Mail

За несколько часов до смерти Каккар опубликовала новое видео, сделанное на крыше дома, где она казалась абсолютно спокойной и улыбалась.

Родители девушки говорят, что она получала угрозы в сети – но какого именно плана не сообщили. Каким образом Сийя рассталась с жизнью официально не разглашается. По сообщениям местных СМИ, она повесилась у себя дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня из жизни ушел участник k-pop-группы TST 28-летний Ким Чжон Хван, более известный под псевдонимом Иоанн.