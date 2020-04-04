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4 апреля • обновлено в 18:21
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16-летняя звезда сериала "Флеш" неожиданно умер

2.5т
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Погиб молодой канадский актер, звезда сериала "Флэш" Логан Уильямс. На момент смерти ему было всего 16 лет.

Парень прославился ролями в нескольких сериалах, в том числе "Когда зовет сердце", "Сверхъестественное" и "Шепот", пишет Tri-City News.

16-летняя звезда сериала "Флеш" неожиданно умер

О смерти Логана Уильямса журналистам сообщила его мать Марлиз Уильямс. По ее словам, сын погиб в четверг, 2 апреля.

У меня нет возможности обнять моих родителей, которые потеряли своего единственного внука. Это очень тяжело. Логан с его талантом и внешностью имел большой потенциал и мог стать настоящей кинозвездой
16-летняя звезда сериала "Флеш" неожиданно умер

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что умер американский актер театра, кино и телевидения Рон Либман, известный по сериалам "Друзья" и "Клан Сопрано".

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Автор
Мария Дидык
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
можно было в короновирусную жертву
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