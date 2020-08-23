16-летняя переселенка из Алушты Виолетта Кукуруза спела на украинском языке крымскотатарскую народную песню "Гузель Къырым".

Соответствующий клип с композицией "Мій коханий Крим" девушка опубликовала на личном YouTube-канале (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Меня зовут Виолетта Кукуруза, мне 16 лет и я родилась в Алуште (Крым). С 2014 года я живу в прекрасном городе Киеве, который обожаю, но все равно скучаю по дому. Композиция, которую вы сейчас услышите – перевод крымскотатарской народной песни "Гузель Къырым" на украинский язык... Помните, что и он нас ждет. Мой любимый Крым", – прокомментировала публикацию Виолетта.

Переселенка из Крыма растрогала сеть украинским вариантом песни "Гузель Къырым" коллаж

"Слушал со слезами на глазах. Превосходно! Продолжай работать, не останавливайся – прорвемся!", "Молодец! Песня и исполнение – супер. Побед и мира всем нам", "Очень красиво и трогательно", "Виолетта, спасибо! За оригинальное исполнение, за новую кровь в песне, которая для крымских татар является главным гимном", "Очень сильно", "До слез", – написали пользователи.

16-летняя переселенка перевела "гимн" крымскотатарского народа на украинский язык и растрогала сеть

16-летняя переселенка перевела "гимн" крымскотатарского народа на украинский язык и растрогала сеть

16-летняя переселенка перевела "гимн" крымскотатарского народа на украинский язык и растрогала сеть

16-летняя переселенка перевела "гимн" крымскотатарского народа на украинский язык и растрогала сеть

16-летняя переселенка перевела "гимн" крымскотатарского народа на украинский язык и растрогала сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымчанка Юлия Качула спела на украинском языке песню грузинской певицы Нино Катамадзе под названием Once In The Street.

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