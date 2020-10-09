16-летняя дочь Моники Беллуччи впервые появилась на обложке глянца

16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые снялась для обложки французской версии модного журнала Elle.

На фото девушка позирует в образе от итальянского бренда Dolce & Gabbana – платье-рубашке в горошек и черном корсете. Автором съемки для журнала стал фотограф Йонас Бреснан (фото смотрите ниже).

Отметим, что более 30 лет назад на обложке французского Elle впервые появилась и мама Девы – Моника Беллуччи. На момент съемки актрисе было 23 года. Также звезда поделилась с поклонниками снимком дочери и поздравила ее с дебютом.

"Однажды... жила была маленькая девочка. Время летит так быстро! Пусть жизнь хранит тебя, любовь моя", – написала Беллуччи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дева Кассель рассекретила имя своего бойфренда – им оказался французский манекенщик Лука Саландра.