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28 марта • обновлено в 06:33
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16-летняя дочь Крутого станцевала в белье на камеру. Видео

3.2т
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16-летняя дочь российского композитора Игоря Крутого Александра, которая сейчас находится на карантине в Майами, станцевала на камеру в белье и мини-шортах.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Instagram сам композитор.

Игорь Крутой с дочкой Сашей

Игорь Крутой с дочкой Сашей

sensum-club.pro

Так, Крутой написал, что поклонники часто интересуются, как проводит свое время его семья в условиях карантина в Майами. В частности, известно, что сейчас в США живут его жена Ольга, дочери Александра и Виктория, а также внучка Деми-Роуз.

"В отсутствии общения Сашеньки с одноклассниками, невозможности Демки играть с друзьями в детском саду, отсутствия подружек Нины Николаевны и Викули, семья под жестким руководством Олюшки Крутой ушла в танцевальный и вокальный беспредел. Все-таки не забывают, что глава семьи (то есть я) трудится в шоу-бизнесе...", так подписал видео Крутой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Игорь Крутой опубликовал видео 25-летней давности, на котором танцевал с певицей Аллой Пугачевой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Игорь Крутой
Место
Россия
Тег
Новости России
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