16-летняя дочь Крутого станцевала в белье на камеру. Видео

16-летняя дочь российского композитора Игоря Крутого Александра, которая сейчас находится на карантине в Майами, станцевала на камеру в белье и мини-шортах.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Instagram сам композитор.

Игорь Крутой с дочкой Сашей sensum-club.pro

Так, Крутой написал, что поклонники часто интересуются, как проводит свое время его семья в условиях карантина в Майами. В частности, известно, что сейчас в США живут его жена Ольга, дочери Александра и Виктория, а также внучка Деми-Роуз.

"В отсутствии общения Сашеньки с одноклассниками, невозможности Демки играть с друзьями в детском саду, отсутствия подружек Нины Николаевны и Викули, семья под жестким руководством Олюшки Крутой ушла в танцевальный и вокальный беспредел. Все-таки не забывают, что глава семьи (то есть я) трудится в шоу-бизнесе...", – так подписал видео Крутой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Игорь Крутой опубликовал видео 25-летней давности, на котором танцевал с певицей Аллой Пугачевой.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.